"كنت أتمنى مشاركة محرز في كأس العالم"

قال مدرب مانشستر سيتي أنه كان يتمنى لو شارك نجميه الجزائري رياض محرز والنرويجي إرلينغ هالاند في كأس العالم.

وكما هو معلوم سيغيب اللاعبين عن أول مونديال في الأراضي العربية بعد أن فشل منتخبي الجزائر والنرويج في التأهل.

وأكد التقني الاسباني خلال ندوة صحفية، اليوم الجمعة، أنه رغم اعتبار حصول اللاعبين المهمين على راحة قبل استئناف البطولة في منتصف ديسمبر ميزة إضافية، إلا أنه كان يريد من جميع لاعبيه تجربة سحر البطولة الأغلى في تاريخ الكرة المستديرة.

وردا على سؤال عما إذا كان من الإيجابي أن يغيب هالاند عن كأس العالم، قال غوارديولا: "أفضل أن يذهب إيرلينج مع النرويج، للأسف لم يتأهلوا .. آمل أن يتعافى تمامًا من إصابته".

وأضاف غوارديولا "أحب له ولرياض والآخرين الذهاب إلى كأس العالم، لكن هذا ما هو عليه الحال".