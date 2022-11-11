تويتر تعيد علامة "رسمي" بعد أيام من إزالتها

قالت شركة تويتر إنها أعادت علامة "رسمي" الممنوحة لبعض الحسابات بعد أيام من إزالتها.

وغرد حساب الدعم التابع لتويتر: "أضفنا علامة (رسمي) إلى بعض الحسابات، لمكافحة انتحال الهوية"، في حين ذكر عدد من المستخدمين أن الخيار الجديد للاشتراك مقابل 8 دولارات للحصول على شارة التوثيق الزرقاء قد اختفى من الموقع.

وذكر حساب الدعم ا في تغريدة اليوم الجمعة: "أضفنا علامة رسمي إلى بعض الحسابات لمكافحة انتحال الهوية». وقال عدد من المستخدمين إنهم لم يجدوا خيار الاشتراك في "العلامة الزرقاء".

وتأتي الخطوة عقب زيادة الحسابات المزيفة على المنصة، بعد أن سمح إيلون ماسك للمستخدمين بدفع 8 دولارات مقابل الحصول على العلامة الزرقاء.