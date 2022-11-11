مارك زوكربيرغ يسرح 11 ألف موظف لخفض التكاليف

تخطط شركة ميتا العملاقة للتكنولوجيا ، الشركة الأم لفيسبوك، لبدء جولة من عمليات التسريح على نطاق واسع يوم الأربعاء من هذا الأسبوع ، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وفقًا للتقرير ، طلب المسؤولون التنفيذيون في الشركة بالفعل من الموظفين إلغاء السفر غير الضروري بدءًا من هذا الأسبوع.

قد تكون جولة تسريح العمال في ميتا هي الأكبر في صناعة التكنولوجيا بعد نموها السريع خلال الوباء.

من المتوقع أن تؤثر عمليات التسريح على آلاف الموظفين ، وفقًا للتقرير ، وستمثل هذه الخطوة أول تسريح كبير للعمال في تاريخ ميتا الممتد 18 عامًا.

في نهاية سبتمبر ، ذكرت الشركة أن لديها أكثر من 87000 موظف.