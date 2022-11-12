تمنراست: ثمانية جرحى في حوادث مرور

أصيب ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في ثلاثة حوادث مرور منفصلة وقعت أمس الجمعة، بوسط المدينة وبالطريق الوطني رقم 01 بولاية تمنراست.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، بأن شابا يبلغ من العمر 14 سنة أصيب بجرح بليغ في الرأس جراء تعرضه لدهس من قبل شاحنة عصر الجمعة بحي صورو بمدينة تمنراست، حيث تم إسعافه ونقله إلى مستشفى المدينة.

أما الحادث المروري الثاني فقد وقع بعد ساعة من الحادث الأول ونجم عن اصطدام بين مركبتين بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 55 كلم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في اتجاه عين أمڤل، مخلفا إصابة شابين يبلغان من العمر 27 و28 سنة بجروح متفاوتة الخطورة وقد تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما على جناح السرعة إلى مستشفى تمنراست.

وتدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتمنراست على الساعة السابعة مساء ودقيقتين من أجل حادث مرور ثالث بالطريق الوطني رقم 01 على بعد 37 كلم من الوحدة باتجاه بلدية عين أمڨل نجم عن اصطدام بين سيارة من نوع تويوتا رباعية الدفع 105 وسيارة من نوع هيونداي أكسنت.

وقد أسفر هذا الحادث عن إصابة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة و49 سنة بجروح متفاوتة الخطورة حيث قدمت لهم الإسعافات في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى مدينة تمنراست.