بن سبعيني يوجه رسالة لجماهير غلادباخ

تكّبد نادي بوروسيا دورتموند خسارته الثانية توالياً بسقوطه أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4 أمس الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، رافعا بذلك رصيده إلى النقطة الثانية والعشرين في المركز السابع مؤقتا.

ونجح الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني في تسجيل الهدف الثاني لفريقه من كرة رأسية قوية بتمريرة من هوفمان(26).

وبات بن سبعيني أكثر المدافعين في البوندسليغا تسجيلاً للأهداف بعد أن رفع رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم.

ووجه بن سبعيني الذي يستعد للالتحاق بالمسعكر الإعدادي لـ " الخضر"، تحسبا لوديتي مالي والسويد، رسالة إلى جماهير غلادباخ عبر صفحته الرسمية على تويتر جاء فيها:" شكرًا لكم على دعمكم الرائع الليلة وعلى مدار العام أراكم يا رفاق في عام 2023".