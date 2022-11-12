الأمم المتحدة تصوت على أربعة قرارات لصالح فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلة بلجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار "اللجنة الرابعة"، الجمعة بالإجماع، على أربعة قرارات لصالح فلسطين، من بينها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" لثلاث سنوات، وعدم قانونية المستوطنات.

وصوتت 164 دولة لصالح قرار يتعلق بعمليات "الأونروا"، و165 دولة لصالح قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، و160 دولة لصالح قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها".

وبشأن ملف المستوطنات، صوتت 150 دولة لصالح قرار حول "المستوطنات والممارسات الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل"، في حين امتنعت 14 دولة أخرى عن التصويت.

وعقب هذا التصويت، أعربت الخارجية الفلسطينية، في بيان، عن ترحيبها بالتصويت والإجماع على القرارات لصالح الفلسطينيين التي سيتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة، مشيرة إلى أن هذا الدعم الدولي الإيجابي والداعم للقضية الفلسطينية يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وعدم التزامه بالقانون الدولي.

وشددت الوزارة على أهمية هذه القرارات، منوهة بموقف المجتمع الدولي وتصويته الجامع على الدور المهم الذي تضطلع به "الأونروا" في تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية للاجئين، وتمديد ولايتها لثلاث سنوات، وتمكينها من الاستمرار في عملها دون عوائق.