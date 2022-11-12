"أشهر صعبة" ستضرب الاتحاد الأوروبي

حذّر المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من أن "أشهرا صعبة" هي في انتظار دول التكتل، التي ترزح أصلا تحت وطأة الهزّات الاقتصادية التي سببتها الحرب في أوكرانيا، ما أدى لارتفاع تكاليف الطاقة وسدد ضربة موجعة للقدرة الشرائية للمستهلكين في ربوع القارة،

وأطلق الاتحاد الأوروبي، تحذيرا من أن منطقة اليورو ستدخل في ركود خلال فترة الشتاء، في وقت رفعت بروكسل من توقعاتها بشأن معدلات التضخم للعامين 2022 و2023 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وجراء الحرب الروسية الأوكرانية، ترزح أوروبا تحت وطأة الهزّات الاقتصادية ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وسددت ضربة للقدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف أنحاء القارة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع بأن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود في الفصل الأخير من 2022. وأكدت بأن "انكماش النشاط الاقتصادي يتوقع أن يستمر في الربع الأول من 2023. وأن يعود النمو إلى أوروبا خلال الربيع".

وأضافت المفوضية: "في وقت تواصل الرياح المعاكسة القوية الحد من الطلب، يتوقع بأن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفا، مع بلوغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,3 بالمائة عام 2023".

كما توقّعت بروكسل بأن أداء ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد، سيكون الأسوأ على مستوى التكتل حيث يرجح أن تسجل انكماشا نسبته 0,6 بالمائة العام المقبل. وذكرت بأن معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 في منطقة اليورو ككل بلغ 3,2 بالمائة، بعد أداء قوي مطلع العام.

ولفت مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني إلى أن "تداعيات أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم الجامح بدأت تظهر الآن". وأضاف: "أمامنا شهور صعبة"، محذرا من أن "احتمال حدوث اضطرابات اقتصادية إضافية نتيجة الحرب الروسية لم ينته".

وتأتي هذه التوقعات المتشائمة فيما رفعت المفوضية بشكل حاد توقعاتها بشأن التضخم للعامين الحالي والمقبل. فقد توقعت بأن يسجل معدل التضخم 8,5 بالمائة هذا العام، أي أعلى بنقطة من التوقعات السابقة، و6,1 بالمائة في 2023، أي أعلى بأكثر من نقطتين من التوقعات السابقة.

كما قال جنتيلوني: "واصل التضخم الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوقع، لكننا نعتقد أن الذروة باتت قريبة، على الأرجح في نهاية العام الجاري". مضيفا: "نتوقع انخفاضا تدريجيا للغاية للتضخم لأنه ما زال من المتوقع أن يكون التضخم العام المقبل مرتفعا للغاية".

لكنه حذّر من أن التضخم قد ينتهي أعلى بنقطتين في 2023 إذا "فشل" الاتحاد الأوروبي في "الاستعداد" مسبقا بشكل مناسب للشتاء المقبل عبر ملء خزانات الغاز. وحدد التنبؤ الأساسي التضخم في 2024 عند 2,6 بالمائة، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمائة.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر بأن المنطقة تتجه إلى الركود بينما أعلن عن زيادة كبيرة في معدل الفائدة في مسعى للحد من التضخم الذي فاقمته تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت رئيسة المصرف كريستين لاغارد الأسبوع الماضي إن منطقة اليورو تتجه نحو ركود "معتدل" لكنه لن يكون كافيا للتخفيف من حدة التضخم القياسي.

كما لفت جنتيلوني إلى أن "النقطة المشرقة" الوحيدة تبقى صمود سوق العمل في الاتحاد الأوروبي وأكد بأنه من المتوقع أن تزداد البطالة بشكل "طفيف" قبل أن تتراجع في 2024.

في الأثناء، يتوقع أن يرتفع إجمالي عجز الموازنة الحكومي مجددا من 3,4 بالمائة في 2022 إلى 3,6 بالمائة في 2023، في وقت يناقش الاتحاد الأوروبي إصلاح قواعده المالية.