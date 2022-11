Les Nations Unies votent quatre résolutions en faveur de la Palestine

L’Assemblée générale des Nations Unies, représentée par la 4ème commission chargée des questions politiques spéciale et de décolonisation, a voté à l’unanimité quatre résolutions en faveur de la Palestine, y compris la prolongation de trois ans du mandat de l’UNRWA et l’illégalité des colonies.

Cent-soixante-quatre états ont voté en faveur d’une résolution sur les opérations de l’UNRWA, 165 en faveur de la résolution "d’aide aux réfugiés palestiniens" et 160 en faveur de la résolution sur "les Propriétés et revenus des réfugiés palestiniens".

Dans le dossier de la colonisation, 150 États ont voté en faveur d’une résolution sur "les colonies et les actions sionistes dans les territoires palestiniens occupés, y compris El Qods-Est et le Golan syrien occupé", tandis que 14 autres se sont abstenus.

Suite à ce vote, le ministère palestinien des Affaires étrangères, s’est félicité, dans un communiqué du vote et de l’unanimité sur les résolutions en faveur des Palestiniens qui seront adoptées ultérieurement à l’Assemblée générale, notant qu’un tel soutien international positif et solidaire à la cause palestinienne s’inscrit dans le contexte de l’escalade des violations systématiques commises par l’occupation contre le peuple palestinien et de son non-respect du droit international.