إسعاف أربعة مختنقين بالغاز في قسنطينة

أسعف أعوان الحماية المدنية ليلة البارحة أربعة مختنقين بالغاز بمنزلهم الواقع بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة.

وأوردت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان، بأن إسعافات وحدتها الرئيسية بعلي منجلي تدخلت مساء أمس الجمعة في حدود الساعة السابعة وثلاث عشرة دقيقة بالوحدة الجوارية 01 مجمع سكني 02 المدينة الجديدة علي منجلي وذلك لأجل حالة اختناق.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا الأربعة كلهن إناث تتراوح أعمارهن بين 11 و47 سنة وجدن في بداية اختناق إثر استنشاقهن لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث كن يعانين من صعوبة في التنفس.

وقد قدمت لهن الإسعافات اللازمة بعين المكان ونقلهن إلى مستشفى علي منجلي.

من جهة أخرى، تدخلت إسعافات الحماية المدنية لدائرة حامة بوزيان بعد زوال أمس بالطريق الوطني رقم 27 بمنطقة المخوض لأجل حادث اصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية ، حيث سجلت ذات المصالح إصابة سائق الدراجة البالغ من العمر 24 سنة له كسر بالفك السفلي وجروح عميقة بالرقبة والكتف وكسر بالساق ومرافقه البالغ من العمر 21 سنة له جرح عميق بالفخذ، قدمت لهما الإسعافات اللازمة بعين المكان ونقلهما إلى المستشفى الجامعي قسنطينة .كما تم تسجيل معاناة امرأة تبلغ من العمر 45 سنة من صعوبة في التنفس وفي حالة صدمة أسعفت ونقلت إلى العيادة متعددة الخدمات بحامة بوزيان .