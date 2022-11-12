إدارة شبيبة جيجل ترّد

ردت اليوم السبت، إدارة فريق شبيبة جيجل على الاتهامات التي طالت جماهيره قبل المواجهة الكروية التي تأجلت أمام جمعية عين مليلة بملعب حامة بوزيان، بعدما رفض الحكم الرئيس إعطاء إشارة الانطلاق بحجة عدم تواجد الأمن، وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية لـ " الجياسدي" على الفايسبوك.

وعبر المصدر ذاته نشرت الإدارة بيانا جاء فيه:" تستغرب إدارة الفريق من الحملة المسعورة التي يتعرض لها النادي وجمهوره الأوفياء من بعض الصفحات والأشخاص الذي لم يرق لهم تواجد أصحاب اللونين الأخضر والأبيض في كل مكان وتشجعيهم لفريقهم في كل الظروف حيث تم اتهام الجمهور بتخريب مدرجات وبنك احتياط ملعب حامة بوزيان والذي كانت هشة وفي حالة مهترئة للغاية وتتواجد على هذه الحالة منذ زمن مثلما توضحه الصور أدناه وبشهادة السكان المحليين".

وأضاف مسؤولو الشبيبة: "هؤلاء الأشخاص وفي عوض التكلم عن المهزلة التنظيمية التي تسببت في تأجيل اللقاء في فعل ينم عن عدم ابداء أي احترام للفريق وجماهيره المتنقلين، راحوا يتهموننا بأمور لا ذنب للمشجع فيها لا من قريب ولا من بعيد".

وفي ختام نص البيان:" تؤكد الإدارة أنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الإشاعات والأكاذيب، التي تهدف لتلطيخ سمعة الفريق وعشاقه المعروفين عبر كافة أرجاء الوطن".