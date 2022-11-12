الجزائر تفقد صديقا للثورة

قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة اليوم السبت، تعازيه في وفاة صديق الثورة الجزائرية والمجاهد عضو جيش التحرير الوطني روبرتو منيز المدعو "محمود الأرجنتيني".

وجاء في نص التعزية عبر صفحة الوزير على الفايسبوك، "برحيل هذا الرمز تفقد الجزائر فيه صديقا للثورة التحريرية ومناضلا صلبا ومجاهدا فذا".

وأضاف الوزير" لا يسعني في هذا المصاب إلا أن أتقدم إلى عائلته الكريمة في الجزائر وجمهورية الأرجنتين الصديقة وكل رفاقه المجاهدين وأصدقاء الثورة، بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله ان يلهم أهله وذويه ورفاقه المجاهدين من بعده جميل الصبر ووافر السلوان".