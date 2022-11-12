كلوزه " السيّد" وهؤلاء الأكثر تهديفا في المونديال

يعود الحديث عن الأرقام والإحصائيات قبل أي منافسة كروية عالمية، قبل أيام قليلة عن انطلاق بطولة كأس العالم بقطر 2022، تعود الذاكرة مجددا إلى الوراء لتحيي ماضي كروي مميز وحافل بالإنجازات الفردية والجماعية.

ففي عام 2014 لم يتمالك ميروسلاف كلوزه البالغ من العمر حينها 36 عامًا نفسه، فانهمرت الدموع على وجنتي اللاعب أمام بوابة "براندنبورغ" الواقعة في ساحة باريسر بعد أن حفر اسمه في تاريخ مسابقات كأس العالم، سيدًا للهدافين، باعتباره أكثر لاعب كرة قدم سجل أهدافًا في سجلات المسابقة، وقد أعلن اعتزاله وفي جعبته 16 هدفًا من 4 نسخ للمونديال.

وتقدم كلوزه نسبيًا، على لائحة هدافين تاريخيين للمونديال على رأسهم الأسطورة البرازيلي رونالدو، بعد أن تمكن على أرض الأخير من دك شباك السيلساو بهدف من أصل 7 في مباراة خلال نصف النهائي من البطولة، ليكون هذا الهدف إنجازًا ألمانيًا آخر يضاف لسجلات المانشافت الحافلة في نسخ كؤوس العالم.

واستعرض تلفزيون العربي الجديد، مشواره " النحيل " كلوزه حيث بدأت رحلة كلوزه مع الأهداف في كأس العالم عام 2002 في المونديال الذي استضافته كوريا الجنوبية بالشراكة مع اليابان.

حينها، أتاحت المواجهة مع السعودية في بداية مشوار منتخب ألمانيا للاعب الشاب، تدشين رحلته مع الشباك بثلاثة أهداف من ثمانية، كانت نتيجة المباراة وقتها.

ومن 16 هدفًا سجلها اللاعب الذي عرفته ملاعب ألمانيا وإيطاليا في رحلة مليئة بهز الشباك، استطاع النجم الألماني البالغ طوله 1،85 سنتم تسجيل 7 أهداف بالضربات الرأسية التي تميز بها.

المركز الثاني.. رونالدو الساحر

وفي المونديال الذي شهد بزوغ نجم كلوزه، كان رونالدو البرازيلي يرسم سحره على المنتخبات المنافسة، ويدك شباكها خصمًا تلو الآخر ليسجل 8 أهداف في تلك النسخة، التي حقق لقبها على حساب ألمانيا في المباراة النهائية حيث اختتم رحلته مع التسجيل، بعد أن بلغ رصيده في تاريخ مسابقات كأس العالم 15 هدفًا. ولعب رونالدو ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ المونديال، 3 نسخ من كؤوس العالم، ابتداءً من مونديال فرنسا 1998 الذي سجل فيه 4 أهداف، ومونديال ألمانيا 2006 الذي سجل خلاله 3 أهداف.

المركز الثالث.. غيرد موللر

وفي المركز الثالث، يحجز ألماني آخر مكانه في تاريخ مسابقات المونديال، وهو "المدفعجي" الراحل" غيرد موللر، الذي تمكن بنسختين فقط خلال عامي 1970 و1974 من تسجيل 14 هدفًا لمنتخب بلاده، منها 10 أهداف في نسخة المكسيك الأولى عام 1970، جعلت منه هدافًا للمسابقة حينها.

وتوفي مولر، يوم 15 أوت من العام الماضي 2021، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد مسيرة سجل خلالها 68 هدفًا في 62 مباراة مع المنتخب الوطني، و566 هدفًا مذهلًا في 607 مباريات رسمية مع فريقه بايرن ميونخ.

المركز الرابع: جوست فونتين

وبنسخة واحدة من مسابقات كأس العالم، استطاع الفرنسي جوست فونتين حجز مكانه بين اللاعبين الأكثر تسجيلًا في تاريخ المونديال، وهو يحتل المركز الرابع بينهم.

واستطاع فونتين خلال مونديال السويد الذي شهد ولادة النجم الأسطورة بيليه، تسجيل 13 هدفًا مع منتخب الديوك من 6 مباريات فقط، بينها أربعة ضد منتخب ألمانيا.

المركز الخامس.. بيليه

وفي المركز الخامس، يبرز بيليه الذي شارك في نسخات كأس العالم 1958، وتشيلي 1962، وإنجلترا 1966، والمكسيك 1970، لكنه عانى الإصابة والابتعاد في مونديال التشيلي. وتمكن إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو الملقب بالجوهرة السوداء، من تسجيل 12 هدفًا في مسابقات المونديال، ختمها برأسية مميزة ضد إيطاليا بنهائي عام 1970، الذي انتهى لصالح السيلساو بأربعة أهداف لهدف، بعد أن افتتح مشوار أهدافه أمام ويلز في ربع نهائي مونديال 1958، ليصبح أصغر لاعب يسجل في المونديال بعمر الـ 17 عامًا.

هداف في مونديال قطر

ويتقاسم كل من الألماني يورغن كلينسمان والمجري ساندور كوتشيس المركز السادس ولكل منهما 11 هدفًا، ففيما شارك الأول بنسختي مونديال أمريكا 1994، وفرنسا 1998، تمكن المجري من تسجيل أهدافه جميعها في مونديال سويسرا 1954.

ويمتلك 6 لاعبين في سجلات كأس العالم 10 أهداف وهم الألماني توماس مولر الذي شارك في 3 نسخ سابقة خلال مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، والبرازيل 2014 الذي توج هدافًا له بخمسة أهداف، ومونديال روسيا 2018، وهو مرشح لأن يسجل في مونديال قطر المقبل في نوفمبر الحالي. وإلى جانب مولر، يتواجد البولندي غجيغوج لاتو الذي اشترك في 3 نسخ للمونديال في ألمانيا 1974، والأرجنتين 1978، وإسبانيا 1982، والبيروفي توفيلو كوبيلاس الذي شارك في تلك النسخ كلها التي لعبها لاتو بالإضافة لنسخة المكسيك عام 1970.

كما يشارك ألماني آخر وهو هيلموت ران الذي اشترك في نسختي 1954، و1958، والإنجليزي غاري لينكر الذي شارك في نسختي المكسيك 1986 التي كان هدافًا لها بستة أهداف، ونسخة مونديال إيطاليا 1990، إلى جانب الأرجنتيني القناص غابريال باتيستوتا الذي شارك في نسخ 1994 و1998 و.

2002 وبذلك تحجز ألمانيا مكانها في تقديم أكبر عدد من الهدافين في تاريخ مسابقات كأس العالم، عبر 5 لاعبين سجلوا ما مجموعه 61 هدفًا، يليها البرازيل بهدافين سجلا 27 هدفًا، في حين قدمت ست دول وهي فرنسا والمجر والبيرو والأرجنتين وإنجلترا وبولندا، هدافين تمكنوا من ترك بصماتهم في سجلات مسابقة كأس العالم.