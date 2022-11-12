جعفر قاسم يتحدث عن الجديد و"عاشور العاشر"

تحدث المخرج وكاتب السيناريو الجزائري جعفر قاسم، عن عودته الفنية خلال شهر رمضان 2023، بعد غيابه عن الشاشة، خلال السنة الماضية.

وأكد جعفر قاسم، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن عودته هذه السنة ستكون عبر عمل فكاهي من نوع السيتكوم أو "كوميديا الموقف"، وذلك لعدة أسباب.

وقال جعفر:"عندما نغيب عن الشاشة نحاول الحضور في عمليات الكتابة، وقد انتهيت مؤخرا من كتابة سلسة فكاهية لشهر رمضان القادم".

من الناحية التاريخية، يعتبر جعفر قاسم، أول مخرج جزائري أضاف طبق السيتكوم إلى مائدة الأعمال الرمضانية في القنوات الجزائرية.

وعن سلسلة "عاشور العاشر" في ثلاثة أجزاء، يتساءل المشاهد الجزائري اليوم عن مستقبل الجزء الرابع من هذه السلسة، كما سبق وأن تحدث عنها المخرج في لقاءات سابقة، يبدو أن قاسم قد قرر الابتعاد عن السلسلة، رغم حجم الشهرة التي حققتها.

وقال جعفر "أحب الحضور في المسلسلات الكوميدية، رغم أنني ما زلت أحلم بالدراما".