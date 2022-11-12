حصيلة حوادث المرور خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

توفي ثمانية أشخاص وأصيب 354 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة سجلت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة على مستوى عدة ولايات من الوطن، حسبما أوردته اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 296 تدخلا على إثر عدة حوادث سجلت عبر عدة ولايات خلفت وفاة ثمانية أشخاص وإصابة 354 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، تم التكفل بهم في عين المكان ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية.

وتدخلت مصالح الحماية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 18 شخصا جراء استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون داخل منازلهم بكل من المدية، الجلفة، البيض وولاية قسنطينة، تم تكفل بالضحايا في مكان الحوادث ونقلهم إلى المراكز الصحية المحلية.

من جهة أخرى تدخلت الحماية المدنية لولاية تمنراست لإخماد حريق شب داخل غرفة متواجدة ببناية متكونة من طابق أرضي وآخر علوي بحي السلام، بلدية ودائرة تمنراست، خلف وفاة 01 رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا.