انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية

انطلقت اليوم السبت بقصر المعارض بالصنوبر البحري، في الجزائر العاصمة، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية.

وجرى افتتاح التظاهرة بحضور وزراء التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، والمالية، إبراهيم جمال كسالي، والصناعة، أحمد زغدار، وكذا المستشار، لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون الاقتصادية، ياسين ولد موسى.

وسيعكف المشاركون في هذه التظاهرة المنظمة من طرف الشركة الوطنية للمعارض والتصدير (صافكس) بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، على مدار ثلاثة أيام، على بحث عدد من المواضيع والمحاور على غرار البرامج والمخططات العربية والإفريقية الرامية إلى ترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما ستتركز الجلسات والنقاشات التي سينشطها خبراء ومتعاملون اقتصاديون على سبل التعاون العربي الإفريقي في تطوير وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب فرص وتحديات الثورة الصناعية وكذا التحول الرقمي.

وسيكون هذا اللقاء الاقتصادي الدولي فرصة أيضا للتطرق لإشكالية ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأدوات التمويل المبتكرة والمتنوعة، إضافة إلى استعراض التجارب العربية والإفريقية الناجحة في مجال تطوير هذه الصنف من المؤسسات.

للإشارة تشارك نحو 400 مؤسسة في المعرض المقام بالتوازي مع المؤتمر والتي تمثل عددا متنوعا من القطاعات، لاسيما الصناعات الميكانيكية والاتصالات والخدمات المالية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات واللوجيستيك والصناعة الغذائية.