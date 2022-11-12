تعرف على الوافد الجديد لـ "الخضر" مهدي ليريس

عرفت القائمة التي أعلن عنها اليوم السبت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والخاصة بوديتي " الخضر" عودة بعض اللاعبين وعودة آخرين فيما تأجل التحاق أسماء أخرى في انتظار تبريرات المدرب بلماضي غدا الأحد خلال الندوة الصحفية التي سيعقدها بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بالمركز التقني لسيدي موسى.

واستدعى بلماضي لأول مرة اللاعب مهدي باسكال مارسال ليريس والناشط ضمن صفوف فريق سمبدوريا بدوري الدرجة الأولى الإيطالية.

وولد ليريس في الثالث والعشرين ماي 1998 بـ "مون دو مارسان" الفرنسية من أم جزائرية وأب إسباني ويعيش في إيطاليا منذ فترة طويلة.

ينشط صاحب الرابعة والعشرين عاما في مناصب عدة فدوره الرئيسي يكمن على الجناح الأيمن ويلعب بالقدم اليمنى، ووفق موقع " ترانسفر ماركت " المختص فإنه يستطيع اللعب في خط الوسط وكذا وسط الميدان على الجهة اليمنى.

وشارك اللاعب منذ بداية هذا الموسم في16 مواجهة بين الكأس والدوري وغاب في واحدة بسبب العقوبة الآلية لتراكم البطاقات الصفراء.

كما شارك بنسبة 64 %، ضمن القائمة الأساسية وخاض ما مجموعه 60 % من زمن المباريات، وكان له الفضل في تسجيل زملائه لأهداف بنسبة 17%. التحق ليريس بسامبدوريا في أوت 2019 بعقد يمتد إلى غاية 30 جوان 2024 وتعمل شركة "you fisrt" على إدارة أعماله.

لعب" المحارب الجديد" لأندية كل فريق لأقل من 17 و19 عاما وبعدها جوفنتوس لنفس الفئة ثم الفريق الأول لكييفو فيرونا ثم سامبدوريا وتمت إعارته لبريسيا قبل أن يعود مجددا لسامبدوريا. خاض اللاعب ما بين منافستي " السيري أ" و " كأس إيطاليا" ما مجموعه 869 دقيقة، منها 760 في الدوري و109 في الكأس.

أما بخصوص الأهداف فقد سجل هذا الموسم هدفا وحيد ولديه تمريرة حاسمة واحدة وخمس بطاقات صفراء فقط، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 2.20 مليون يورو.