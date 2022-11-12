الأمن يطيح بشخص انتحل صفة إطار سامي

تمكنت مصالح أمن دائرة قصر البخاري بالمدية، هذا الأسبوع، من توقيف شخص في الخمسينات من العمر. يحترف النصب والاحتيال على المواطنين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية جاءت بعدما تقدم أحد المواطنين من مدينة المدية لأمن دائرة قصر البخاري للتبليغ عن تعرضه للنصب والاحتيال من طرف شخص ينحدر من مدينة قصر البخاري. الذي أوهمه بتسوية نزاع عقاري له مطروح أمام الجهات القضائية واسترجاع أرض محل النزاع كونه إطار سامي في الدولة وله نفوذ ومعارف على مستوى الجهات القضائية ومختلف الإدارات ومؤسسات الدولة. منتحلا صفة موظف وإطار سامي. طالبا منه مبالغ مالية مقابل قضاء حاجاته. بالإضافة كذلك إلى منحه وثائق ووصولات مزوّرة على أساس أنها صادرة من المحكمة. حيث سلب منه قرابة 500 مليون سنتیم.

كما باشرت ذات المصالح عمليات البحث والتحري في القضية، التي أسفرت على التعرف عن المشتبه فيه وعنوان مسكنه. حيث تم توقيفه أمام مسكنه العائلي الكائن وسط مدينة قصر البخاري. وبعد اقتياده إلى مقر أمن الدائرة والتحقيق معه. أقر بالجرم المنسوب إليه.