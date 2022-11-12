جمارك: حجر كميات من السلع وبنادق صيد

تمكنت مصالح الجمارك، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، من حجز كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية وبضائع أخرى موجهة للتهريب بالعديد من ولايات الوطن، حسبما أفاد به، اليوم السبت، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان "في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالطالب العربي التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي التابعة إقليميا للمديرية الجهوية للجمارك بورڤلة، وبالتنسيق مع افراد الجيش الوطني الشعبي، من توقيف مركبة أجنبية محملة بالبضائع".

وتتمثل البضائع المحجوزة، حسب البيان في: 161 لتر من زيت المائدة، 24 علبة حليب أطفال بوزن 400 غ، 2.760 علبة من البسكويت، 8.430 علبة من العصير، 10 دلاء من -الكاوكاو-المملح ذات وزن 50 كغ، 20 كرتون من الشكولاطة، 3 كرتون من الورق الأبيض، بالإضافة الى 350 كيس بلاستيكي.

وأوضح البيان أن هذه العملية "تندرج في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى اشكاله، لاسيما تهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع حفاظا على استقرار السوق الوطنية وعملا بتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية لضمان تزويد دائم ومستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية".

من جهة أخرى، ومواصلة للجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بقسنطينة والفرقة المتعددة المهام للجمارك بتاجنانت التابعتين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بقسنطينة من توقيف شاحنة محملة بـ 50 بندقية صيد بلواحقها، 60 أنبوب معدني خاص ببنادق الصيد، 50 سهم بمختلف الأبعاد، 520 جهاز بلوتوث، 280 شاحن بطارية خاص بالهواتف النقالة، وكذا مبلغ مالي من العملة الوطنية وبضاعة أخرى استعملت لإخفاء الغش، حسب المديرية العامة للجمارك.

وفي عملية أخرى، يضيف نفس المصدر، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بأولاد جلال، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببسكرة، من توقيف مركبة سياحية على متنها 3.000 علبة من السجائر الأجنبية الصنع من نوع (آش بي).

وتندرج العمليتان في إطار "ممارسة الدور الرقابي والحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، مساهمة منها في حماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على سلامة وأمن المواطن".