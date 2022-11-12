24 قتيلا في حادث مرور بمصر

توفي 24 شخصا وأصيب 7 آخرون إثر سقوط حافلة صباح السبت في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وأخرجت الحافلة الحمراء التي كانت تقل الضحايا من المياه مصابة باضرار كبيرة كما كانت كل نوافذها مهشمة، بحسب مصور من فرانس برس في موقع الحادث.

وأفاد شهود عيان أن الحافلة كانت تقل طلابا متجهين الى كلياتهم ومعاهدهم في مدينة المنصورة (130 كيلومترا شمال القاهرة).

وأكدت وزارة الصحة أن المصابين نقلوا الى المستشفى.

وتقع الحوادث والاصطدامات غالبا بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.