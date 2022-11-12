بلجود يأمر بتحسين الخدمات في مطار الجزائر

أشرف كمال بلجود وزير النقل، اليوم السبت، على تنصيب محمد الصالح كواش على رأس شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر.

وأوضح بيان وزارة النقل، أن بلجود عقد، اليوم السبت، اجتماعا بمقر المؤسسة وبحضور والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، وممثلي الأسلاك الأمنية للمطار ومسيري المؤسسات القطاعية، إجتماعا تنسيقيا لوضع خطة عمل وخارطة الطريق التي ستسمح بتحسين الخدمة على مستوى المطار.

في هذا الصدد، وبعد إستماعه لعرض حول وضعية المطار ومختلف تجهيزاته وكذا نشاط جميع المتدخلين من مؤسسات قطاعية ومصالح أمنية، أعطى الوزير توجيهاته التي تمحورت حول ضرورة التنسيق بين جميع الفاعلين على مستوى هذه المنشأة الحيوية، وبذل المزيد من الجهود لتحسين نوعية الخدمات والتكفل الأمثل بالمسافرين وتأمين تنقلاتهم، مؤكدا أن السلطات العليا للبلاد قد وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لعصرنة هذا المجال وجعل مطار الجزائر مطار محوريا وقطبا دوليا يكون بوابة إنطلاق وعبور إلى عواصم العال