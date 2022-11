Les banques s’apprêtent à relancer les crédits-auto

Plusieurs banques publiques et privées s’apprêtent à négocier avec les constructeurs et concessionnaires automobile agréés en Algérie, la relance des procédures relatives à l’octroi des crédits automobiles, pour l’acquisition de voitures par facilité de paiement.

Cette mesure intervient après que plusieurs marques automobiles aient exprimé leur prédisposition à fabriquer leurs voitures localement, dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics allant dans ce sens.

L’annonce du gouvernement de reprendre l’importation des voitures et leur fabrication localement a poussé plusieurs banques à relancer ce genre de crédit.

La suspension de cette activité pendant une période de quatre ans a généré un déficit dans le parc automobile en Algérie, conduisant à la hausse de la demande par rapport à l’offre et ainsi la hausse des prix des véhicules.

Le consommateur algérien s’attend, donc, à une baisse des prix de ce produit qui a connu une hausse inexpliquée et exagérée.