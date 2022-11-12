مالي: استدعاء 24 لاعبا تحسبا لودية الجزائر

استدعى مدرب منتخب مالي لكرة القدم, إيريك سيكو شالي 24 لاعبا تحسبا للمباراة الودية المقررة ضد نظيره الجزائري يوم الاربعاء المقبل 16 نوفمبر (سا 30ر20) بملعب ميلود هدفي بوهران, حسب ما أعلنت عنه الاتحادية المالية لكرة القدم.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين جدد في تشكيلة "نسور مالي" للمشاركة في ودية وهران و هم بوبكر تراوري الذي انتقل من ماتز (فرنسا) إلى فولفرهامبتون (أنجلترا), بالإضافة إلى لاعبين ينشطان في البطولة المحلية و هما: فادي كوليبالي (نادي جوليبا), و إبراهيم ديارا (أفريكا فوت), فيما سجل غياب كل من إيف بيسوما و أليو ديانغ.

و عن اختياره لهذه القائمة يقول مدرب نسور مالي ما يلي: " لم يتحصل بعض اللاعبين على موافقة أنديتهم للمشاركة في هذه المباراة. كما أن بعض الغيابات مردها مشاكل شخصية تمس عائلاتهم، كما أن البعض الآخر يعاني من إصابات. أمام هذه الوضعية، اخترت لاعبين بمقدورهم التأقلم بسرعة في مخطط وفلسفة اللعب".

وفشل المنتخب المالي المصنف في المركز 46 في ترتيب الفيفا الذي نشر يوم 6 أكتوبر الماضي، في التأهل لمونديال-2022 في قطر (20 نوفمبر - 18 ديسمبر) على غرار المنتخب الجزائري.

وتعود أخر مباراة بين الجزائر ومالي إلى 6 يونيو 2021 بملعب مصطفى تشاكر (البليدة) حيث عاد الفوز "للخضر" بهدف لقائد الفريق رياض محرز (د 56).

قائمة 24 لاعبا للمنتخب المالي:

الحراس: إبراهيم مونكورو (تي بي مازمبي) - إسماعيل دياوارا فمالمو) - دجيقي ديارا (يونغ أفريكانز)

المدافعون: همامري تراوري (ستاد ران)- مامادو فوفانا (آميان) - كيكي كوياتي (ماتز) - فالاي ساخو (مونبيلي) - آمادو دانتي (ستروم قراز) - ماسادو هيدارا (نادي لانس) - داودة قندو (سان قال)

لاعبو الوسط: ديادي ساماسيكو (أولمبياكوس) - لاسانا كوليبالي (سالرنيتانا) - الشيخ دوكوري (كريسال بالاس) - كاموري دومبيا (ستاد رامس) - بوبكر تراوري (فولفرهامبتون) - فادي كوليبالي (جوليبا)

المهاجمون: إبراهيما كوني (لوريان) - سيكو ميتا (سالسبورغ) - البلال توري (ألميريا) - نيني دورجيلاس (وسترلو) - خليفة كوليبالي (النجم الأحمر) - أبوبكر ديارا (الوحدات) - إبراهيما ديارا (أفريكا فوت).