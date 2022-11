Beldjoud ordonne d’améliorer les prestations à l’aéroport d’Alger

Le ministre des Transports, Kamal Beldjoud, a procédé, samedi, à l'installation du Président directeur général (P-dg) de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger (SGSIA), Mohamed Salah Kaouach.

En marge de la cérémonie d'installation, le ministre a affirmé dans une déclaration à la presse, que "l'Etat a réalisé des structures à grande portée dans les aéroports, à travers tout le territoire national en les dotant de toutes les commodités nécessaires", soulignant que le "problème réside dans la gestion".

Dans ce cadre, le ministre a insisté sur "la nécessité pour tous les intervenants au niveau de l'aéroport, d'assurer au citoyen toutes les prestations nécessaires et de gérer avec professionnalisme cette structure en coordination avec les différents intervenants, la direction de la SGSIA, les services de sécurité et des Douanes et autres services".

Le ministre Beldjoud a indiqué que toutes les questions relatives à la gestion de l'aéroport ont été abordées lors de la cérémonie d'installation ajoutant qu'il sera procédé, progressivement au traitement de tous les problèmes en vue de hisser l'aéroport d'Alger parmi les meilleurs aéroports au monde notamment dans le cadre de la vision futuriste visant à en faire un hub aéroportuaire entre les pays africains et d'autres pays.