اتحاد خنشلة في "البوديوم"

يواصل الحصان الأسود للرابطة المحترفة الأولى في بداية هذا الموسم، اتحاد خنشلة، مشواره الرائع بعدما حقق فوزا جديدا، اليوم السبت، على حساب اتحاد بسكرة سمح له بالالتحاق بـ"البوديوم".

وجاء فوز "السيسكاوة" صعبا هذه المرة عن طريق هدف قاتل للاعب أسامة قدور بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90، محررا الجماهير الغفيرة الحاضرة بملعب حمام عمار.

ورفع أشبال المدرب نبيل نغيز رصيدهم إلى النقطة 19 في المركز الثالث في جدول الترتيب خلف المتصدر شباب قسنطينة وملاحقه شباب بلوزداد، فيما يبقى البساكرة في مرتبة غير مريحة (13) برصيد 10 نقاط.

في مقابلة أخرى أجريت على ملعب الرائد زكريا مجدوب، فشل الصاعد الجديد مولودية البيض في تجاوز عقبة مولودية وهران واكتفى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وسمحت النتائج الإيجابية الأخيرة لأشبال المدرب عمر بلعطوي بالابتعاد نسبيا عن مراكز الخطر والتموقع في المرتبة السابعة بـ13 نقطة، في المقابل يحتل أبناء الجنوب المركز 11 برصيد 12 نقطة.