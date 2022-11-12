شبيبة القبائل تواصل الغرق

يتواصل "الكابوس" الذي يعيشه أنصار شبيبة القبائل هذا الموسم بعد الخسارة الجديدة التي مني بها الفريق، مساء اليوم السبت، على ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو في إطار الجولة الحادية عشر من الرابطة المحترفة الأولى.

ونجحت شبيبة الساورة في قلب الطاولة على أصحاب الأرض بهدفي بلطرش (د44) وبن يحيى (د66)، رغم تقدم "الكناري" عن طريق بن يوسف في الدقيقة 18.

وتبقي هذه الهزيمة أشبال المدرب عمراني في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط فقط، فيما يرتقي نسور الجنوب على المركز السابع بـ14 نقطة.

من جهة أخرى، يواصل الحصان الأسود للرابطة المحترفة الأولى في بداية هذا الموسم، اتحاد خنشلة، مشواره الرائع بعدما حقق فوزا جديدا، اليوم السبت، على حساب اتحاد بسكرة سمح له بالالتحاق بـ"البوديوم".

وجاء فوز "السيسكاوة" صعبا هذه المرة عن طريق هدف قاتل للاعب أسامة قدور بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90، محررا الجماهير الغفيرة الحاضرة بملعب حمام عمار.

ورفع أشبال المدرب نبيل نغيز رصيدهم إلى النقطة 19 في المركز الثالث في جدول الترتيب خلف المتصدر شباب قسنطينة وملاحقه شباب بلوزداد، فيما يبقى البساكرة في مرتبة غير مريحة (13) برصيد 10 نقاط.

في مقابلة أخرى أجريت على ملعب الرائد زكريا مجدوب، فشل الصاعد الجديد مولودية البيض في تجاوز عقبة مولودية وهران واكتفى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وسمحت النتائج الإيجابية الأخيرة لأشبال المدرب عمر بلعطوي بالابتعاد نسبيا عن مراكز الخطر والتموقع في المرتبة الثامنة بـ13 نقطة، في المقابل يحتل أبناء الجنوب المركز 12 برصيد 12 نقطة.