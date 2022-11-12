العراق: موقفنا واضح وصريح من القضية الفلسطينية

أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، أن موقف العراق واضح وصريح من القضية الفلسطينية.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أنه" بعد عودة رئيس الجمهورية العراقية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد من قمة جامعة الدول العربية التي عُقدت في الجزائر، ومن قمة المناخ في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية فإن بعضاً من الأطراف ممن لا يريدون للعراق والعراقيين الخير والسلام أثاروا لغطاً أرادوا به التشويش على النجاحات التي رافقت زيارتَي الرئيس والتي عبّرت عنها اللقاءات الايجابية بكثير من القادة ممن حضروا القمّتين".

وأضاف أن "جميع اللقاءات جرى الإفصاح عنها بالبيانات الرسمية التي كانت تصدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، ولم يحصل في أيّ من البلدين أيّ اجتماع لم يجرِ الإعلان عنه". وأردف البيان: "لقد كان موقف العراق واضحًا وصريحًا في التعبير عن سياسته القائمة على احترام المصالح المشتركة وعلى التزامه بالقضايا الكبرى، وفي المقدمة منها مشكلة الشعب العربي الفلسطيني".

وتابع: "كان هذا الموقف موضع تقدير واحترام الجميع، وقد عبّر عن ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقائه بالرئيس (العراقي في الجزائر)، والذي أثنى فيه على الموقف العراقي".

وأشار البيان إلى أن “المشاعر النبيلة التي أفصح عنها القادة الأصدقاء والأشقّاء، أكدت حرص الجميع على موقع العراق وفاعليته الناشطة في محيطه الإقليمي والدولي". واختتمت الرئاسة العراقية بيانها بالقول: "يأتي توضيحنا هذا تعبيرًا عن احترام حق الرأي العام بالاطلاع على الحقائق، وليس انشغالاً بثرثرة لا شاغل لها إلا التشويش على الموقف العراقي الرصين".