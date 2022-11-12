زلزال المدية: لا خسائر بشرية أو مادية

أكدت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو أضرار مادية بسبب الهزة الأرضية التي شهدتها بلدية العمارية (شرق) عند ظهيرة اليوم السبت.

وأوضح المصدر أنه تم مباشرة عملية للإطلاع على حالة السكان عبر بلدية العمارية لاسيما القاطنين بالمناطق الريفية للوقوف على أية أضرار محتملة بالمساكن والبنى التحتية.

كما تم نشر عناصر الحماية المدنية عبر عدة أحياء ببلدية العمارية والتجمعات الحضرية المجاورة لها للوقوف على وضعيتها بالإضافة إلى وضع جهاز معاينة مماثل ببلدية أولاد ابراهيم المجاورة، وفقا للمصدر.

وسجلت هزة أرضية بقوة 4,5 درجات على سلم ريشتر، اليوم على الساعة الثانية زوالا واثنان وثلاثون دقيقة (14سا 32د) بالعمارية، حسبما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وأشار المصدر نفسه أن مركز الهزة قد حدد على بعد 4 كلم شمال-غرب البلدية.