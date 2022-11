Tamanrasset : Saisie de quantités considérables de produits alimentaires

Les services de sécurité de la wilaya de Tamanrasset ont arrêté des individus et saisi des quantités considérables de produits alimentaires destinés à la spéculation.

En effet, la police nationale a révélé, ce samedi, sur sa page officielle sur Facebook que les brigades de recherche et d’investigation BRI ont procédé à l’arrestation de 7 individus et saisi 6 camions poids-lourd chargés d’une quantité considérable de produits alimentaires de large consommation, destinés à spéculation et au trafic.

La même source a indiqué que 68 tonnes de farine, 21.400 litres d’huile de table et 18 tonnes de sucre ainsi que 1700kg de pâtes alimentaires et 2800 litres de mazout ont été saisis.