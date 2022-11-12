كأس العالم.. كل ما يجب أن تعرفه عن القنوات الناقلة

تنتظر جماهير كرة القدم في الجزائر وفي جميع أنحاء الكرة الأرضية، انطلاق مباريات بطولة كأس العالم 2022، التي تبدأ في العشرين من نوفمبر الجاري بقطر. ومع اقتراب هذا الموعد الرياضي العالمي الكبير، الذي تحتضنه لأول مرة دولة عربية، تتسابق القنوات التلفزية المعروفة عبر بلدان العالم، من اجل تسجيل حضورها هي ايضا لنقل أهم المباريات التي ترى بأنها مهمة أو تحظى بالاهتمام جماهيريا.

ولكونها قناة البلد الذي سيحتضن المونديال، وضعت شبكة "بيين سبورتس" القطرية كل امكانياتها من أجل تقديم خدمة خاصة للغاية لمشتركيها خلال فترة البطولة التي تمتد حتى 18 ديسمبر 2022. علما الباقة في نسختها العربية المذاعة من قطر اشترت حقوق البث في الشرق الأوسط والمنطقة العربية حصريا مثل باقي القنوات حول العالم.

"بيين سبورتس"... تغطية حصرية خاصة من بلد "المونديال"

وفيما أعلنت الشبكة التلفزيونية القطرية بصورة رسمية بث مباراة افتتاح كأس العالم يوم 20 نوفمبر الجاري بين قطر والإكوادور على القناة المفتوحة، وقنوات الكأس المفتوحة.. تؤكد عديد التقارير أيضا أنه ومن بين 64 مقابلة مبرمجة ستبث نفس الشبكة نحو 17 مباراة عبر قناة "بيين سبورتس" المفتوحة وقنوات الكأس، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا، ويتوقع أن تكون بينها مباريات المنتخب القطري، وباقي المنتخبات العربية المشاركة في العرس العالمي التي ستغيب عنه الجزائر .

وبالإضافة إلى مباريات دور المجموعات المختارة للنقل المجاني، سيتم ايضا، حسب ما تم تداوله، نقل خمس مباريات في دور الستة عشر، بالإضافة إلى ثلاث مباريات في ربع النهائي، ومباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

للتذكير، فقد سبق للشبكة القطرية، أن قامت بنفس الالتفاتة في بطولات كأس العالم السابقة التي امتلكت حقوقها.

باقات فرنسية، سويسرية وايطالية تواكب الحدث الرياضي العالمي

من جانبها، ستكون باقة "بيين سبورتس" الفرنسية على موعد لنقل هذا الحدث بكل تفاصيله أين ستقوم بنقل كل المقابلات الى جانب الحصص التحليلية، وستستفيد هذه الاخيرة من كل الخدمات التي وضعتها الشبكة الأم من قطر للمناسبة. علما أن الباقة الفرنسية لمجموعة "بيين سبورتس" يتم التقاطها بكل سهولة من الجزائر عبر ساتل "استرا 19 شرقا Astra 19 E" وقنواتها مشفرة لكن جل أجهزة الاستقبال التلفزية المستعملة في الجزائر تستطيع فتحها عبر الانترنت من خلال مختلف "السيرفورات" المتاحة .

وكعادتها لن تتخلف مجموعة "تي أف 1" الفرنسية عن الحدث، لكنها ستلتزم هذه المرة بنقل 28 مقابلة فقط بما فيها مقابلات المنتخب الفرنسي. علما أن هذه القناة يتم التقاطها في الجزائر عبر الساتلين "هوتبيرد 13" و"استرا 19" أيضا، ونفس الامر أيضا لقنوات مجموعة تلفزيون سويسرا العمومية المتوزعة عبر باقاتها الثلاثة، وهي RTS الناطقة بالفرنسية،SRF الناطقة باللغة الالمانية و RSI الناطقة بالايطالية.. وهي قنوات كلها مشفرة لكن يتم فتحها بشكل عادي عبر كل أجهزة الاستقبال المتاحة، وهي ايضا سهلة الالتقاط من الجزائر عبر الساتل "هوتبيرد 13". وعلى نفس المنوال أيضا دخلت القنوات الاسبانية RTVE, Mediapro, Movistar, Plus السباق الأوروبي لنقل الحدث الرياض .

ونفس الأمر بالنسبة لقنوات "راي RAI " الايطالية التي اعلنت بدورها نقل كل المقابلات رغم أن منتخب "الازوري" سيكون الغائب الاكبر عن المونديال للمرة الثانية على التوالي .

ورغم هذا العدد الكبير من القنوات الضامنة لنقل مقابلات العرس الكروي العالمي في قطر، والتي يسهل التقاطها في بلادنا، تبقى القناة الالمانية "زاد. دي .اف" ZDF . المفتوحة على ساتل "استرا 19"، المعشوقة الاولى لدى الجماهير الكروية الجزائرية .

هذه القناة الألمانية التي تتميز أيضا ببثها للصور ذات الدقة العالية، أعلنت أنها ستنقل كل مقابلات مونديال 2022 ، واكيد أن غالبية الجزائريين سيلجأون الى متباعة اللقاءات الكروية عبرها رغم عائق اللغة، على اعتبار أن بث القناة يكوني مجاني وبالتالي فإنه مضمون، عكس القنوات المشفرة التي قد يتوقف بثها من حين لآخر لاسباب متعلقة بالانترنت وأخرى بـ "السيرفورات".

وترى نسبة كبيرة من الجزائريين في هذه القناة الالمانية (زاد دي اف ) الرفيقة الدائمة لـ "الغلابى" في المواعيد الكروية الكبرى على غرار بطولة أمم أوروبا وكأس العالم وغيرهما من المواعيد الرياضية من خلال التزامها وتمسكها في كل موعد بنقل الحدث وضمان حق المتابعة المجانية الجماهير المحرومة على اعتبار ان كرة القدم رياضة جماهيرية وتحظى في المقام الأول بمتابعة واسعة من ذوي الدخل المتوسط والضعيف وبالتالي لا يليق حرمانهم من العرس الرياضي، وهذا رغم المعارضة الشديدة التي ظلت تتلقاها القناة من قنوات أخرى منافسة لها تبث الحدث عن طريق التشفير.