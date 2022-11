Séisme de Médéa : Aucune perte humaine ni dégâts matériels

Un séisme de magnitude 4.5 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistré ce samedi après-midi, dont l’épicentre a été détecté dans la commune d’El-Omaria, wilaya de Médéa.

Les services de la protection civile ont rendu public un communiqué dans lequel ils ont indiqué qu’aucune perte humaine ou dégât matériel n’ont été enregistrés suite à ce séisme.

Une mission de reconnaissance est « en cours » à travers la commune d’El-Omaria pour s’enquérir de l’état de la population, notamment ceux résidants en zone rurale, et relever d’éventuels dégâts au niveau des habitations et des infrastructures, a indiqué la même source.

Des éléments de la protection civile sont déployés dans plusieurs quartiers du chef-lieu de la commune et des agglomérations urbaines environnantes pour dresser un état des lieux, a-t-on ajouté, précisant qu’un dispositif de reconnaissance similaire a été mis en place aussi dans la commune voisine d’Ouled-Brahim.