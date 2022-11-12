لعمامرة يجري مباحثات مع نظيره المالطي

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت بباريس، جلسة عمل مع نظيره من جمهورية مالطا، إيان بورج، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وعدد من الملفات الاقليمية والدولية، حسب بيان للوزارة.

وأفاد البيان انه في ختام مشاركته بالعاصمة الفرنسية في أشغال الطبعة الخامسة لمنتدى باريس للسلام، استعرض لعمامرة مع بورج، "العلاقات الثنائية بين الجزائر ومالطا في شتى المجالات والسبل الكفيلة بتعزيزها والرقي بها الى مستوى الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، كما تناولا بالنقاش أبرز الملفات الأمنية والسياسية والأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي".

من جانب آخر، لفت البيان إلى أن الوزيرين اتفاقا على "ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين دبلوماسيتي البلدين على مستوى المنظمات وأطر التعاون التي تجمع الجزائر ومالطا على غرار الشراكة الأورو-متوسطية ومجموعة 5+5 وهيئة الأمم المتحدة".