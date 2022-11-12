مستجدات تجديد عقد بن ناصر

تواصل وسائل الإعلام الرياضية في إيطاليا التطرق إلى مستقبل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر مع نادي أي سي ميلان.

وحسب الصحيفة الشهيرة "لا غازيتا ديلو سبورت" فإن المفاوضات جارية بين الطرفين ويمكن أن يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد براتب يتراوح بين 3.5 و4 مليون يورو سنويا.

وكانت مصادر قد ذكرت أن الدولي الجزائري يطلب راتب 4 مليون يورو سنويًا، ما جعل التفاؤل يتزايد بسبب المسافة الضئيلة بين عرض النادي وطلب اللاعب.

وبات بن ناصر لاعباً مهماً في ميلان ولا يمكن للمدرب ستيفانو بيولي الاستغناء عنه، ولهذا الإدارة وضعت ملف بن ناصر من بين أهم أولويات الفريق في الوقت الحالي.