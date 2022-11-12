عملية ناجحة لاستئصال الورم الخبيث بمستشفى عين بسام

.

تمكن اليوم الفريق الطبي الجراحي المكون من الجراحين لعصامي كمال و بوسعيد حمزة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بشير محمد ببلدية عين بسام ب23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة من النجاح في استئصال ورم خبيث في القولون لمريض في العقد السابع من عمر.

وحسب بيان المؤسسة الاستشفائية فإن العملية الجراحية التي أجريت اليوم على المريض في العقد السابع من العمر كان يعاني من الاصابة بالورم الخبيث على مستوى القولون أين استغرقت العملية حوالي أربع ساعات تكفل بها الجراحين لعصامي كمال و بوسعيد حمزة بالإضافة إلى الطاقم الشبه الطبي و أعوان التخذير أين كللت بالنجاح.