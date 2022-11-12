الرئيس تبون يعزي في وفاة المجاهد روبيرتو منيز

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، برسالة تعزية إلى عائلة المناضل والمجاهد، عضو جيش التحرير الوطني، روبيرتو منيز، المدعو "محمود الأرجنتيني".

وجاء في رسالة التعزية: "تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة صديق الثورة، عضو جيش التحرير الوطني روبيرتو منيز (Roberto Muniz)، المدعو محمود الأرجنتيني، الذي التحق بثورة التحرير المجيدة سنة 1959، بعد أن كانت له اتصالات مع مبعوثي جبهة التحرير الوطني إلى بيونس أيرس، العاصمة الأرجنتينية سنة 1956".

واستطرد الرئيس تبون: "في هذه اللحظات الأليمة وإذ أستذكر مع رفقائه المجاهدين مساهمته في صفوف جيش التحرير الوطني، ووفائه للجزائر التي عاش بها غداة الاستقلال، أتوجه إلى أهله وأقاربه في الجزائر والأرجنتين بأخلص التعازي وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة، داعيا الله تعالى أن يعينهم على تجاوز هذا المصاب ويلهمهم جميل الصبر والسلوان".