حزب العمال يتحدث عن ملف "المعتقلين السياسيين"

أصدر حزب العمال بيانا حول "معتقلي الرأي والسجناء السياسيين" في الجزائر.

وجدد الحزب "ارتياحه بعد عملية الإفراج عن العديد من السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي خلال الأيام الأخيرة سيما في الجزائر العاصمة وباتنة".

وحسب نفس المصدر، فقد تم برمجة جلسة محاكمة خمسين مواطن من بينهم عشرة معتقلين ليوم الأحد 13 نوفمبر 2022 بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة.

بهذه المناسبة، عبر حزب العمال عن أمله في أن يتواصل "المسار الذي مكّن من إطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والتخلي عن المتابعات القضائية في حق عشرات من المواطنات والمواطنين لكي يمُس كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكل الأشخاص الذي يتابعون بسبب آرائهم السياسية و منه إنهاء قوس المساس بالحريات الديمقراطية الأساسية."