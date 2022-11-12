جديد العارضة الفنية لوفاق سطيف

عقد أعضاء مجلس إدارة وفاق سطيف، اليوم السبت، اجتماعا في مقر النادي بحضور كل من المدربين حسام البدري ومفدي شردود.

وحسب بيان النادي فإن الاجتماع أفضى إلى تعيين شردود مفدي كمدرب مساعد، وسيشرع في مهامه خلال حصة الاستئناف المبرمجة أمسية الاثنين المقبل بملعب 8 ماي 45، للشروع في التحضيرات للمنافسة الرسمية.

وحسب ذات البيان فإن تعيين المدرب المساعد مفدي شردود كان بموافقة من المدرب الرئيسي للفريق حسام البدري، الذي اشترط علي إدارة النادي تحسين الوضعية المالية للنادي وتسديد أجور اللاعبين مقابل مواصلة عمله علي رأس العارضة الفنية.