رزيق يفتتح المؤتمر الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة



قام السبت وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، بافتتاح الطبعة الأولى لفعاليات المعرض والمؤتمر العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقصر المعارض الصنوبر البحري.

وحسب بيان للوزارة يجمع هذا المعرض جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة، النشطة في قطاعات مختلفة، وهي فرصة أساسية لاكتشاف الابتكارات الجديدة في السوق وتوسيع العلاقات.

وأضاف نفس المصدر، تشكل السانحة مناسبة لزيارة صناع القرار ومديرو الأعمال ، وهي فرصة حقيقية لا تُفوَّت لإبرام شراكات فعالة.

تجدر الاشارة، ان فعاليات المعرض قائمة من 12الى غاية 14 نوفمبر 2022 .