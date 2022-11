Le PT évoque le dossier des détenus politiques

Le Parti des Travailleurs de Louisa Hanoune a rendu public, ce samedi, un communiqué sur les détenus d’opinion et politiques en Algérie.

Le Parti des travailleurs se félicite de la libération de plusieurs détenus es politiques et d’opinion ces derniers jours notamment à Alger et Batna, lit dans ce communiqué.

« Le procès d’une cinquantaine de prévenus es dont une dizaine de détenus es est prévu pour demain 13 novembre 2022 au tribunal de Dar El Beida (Alger) », précise la même source.

« A cette occasion, le Parti des travailleurs exprime l’espoir, que le processus qui a conduit à la libération de plusieurs détenus es politiques et d’opinion ainsi que d’abandon de poursuites judiciaires à l’encontre de dizaines d’autres citoyennes et citoyens, se poursuive pour toucher l’ensemble des détenus politiques et d’opinion et des personnes poursuivies pour leurs opinions politiques et fermer ainsi la parenthèse des atteintes aux libertés démocratiques fondamentales », conclut le communiqué signé par le secrétariat du bureau politique du PT.