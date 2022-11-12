مطالب برلمانية بمكافحة الصيد اللامشروع

️تابعت لجنة المالية والميزانية، برئاسة لخضر سالمي رئيس اللجنة، سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المدرجة في مشروع قانون المالية 2023، حيث استضافت، السبت وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، الذي قدم عرضا بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار ونواب من المجلس الشعبي الوطني.

وخلال تدخلاتهم تطرق أعضاء اللجنة إلى مسالة الاستغلال الأمثل لموانئ الصيد البحري و سبل رفع الإنتاج ومدى فعالية الجهود المبذولة لحماية الثروة السمكية من الصيد اللامشروع وتطوير شعبة تربية المائيات خاصة بالمناطق الجنوبية، كما طالب أحد المتدخلين بضرورة حماية الثروة المرجانية.