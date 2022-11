Condoléances du Président Tebboune à la famille de Roberto Muniz

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi un message de condoléances à la famille du militant et moudjahid, membre de l'Armée de libération nationale (ALN), Roberto Muniz, dit "Mahmoud l'Argentin".

"C'est avec une profonde affliction et une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle de la disparition de l'ami de la Révolution, membre de l'Armée de libération nationale, Roberto Muniz, dit +Mahmoud l'Argentin+, qui a rejoint les rangs de la Glorieuse guerre de libération nationale en 1959, après avoir établi des contacts avec les émissaires du Front de libération nationale à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine, en 1956", a écrit le président de la République dans son message de condoléances.

"En cette triste occasion et en me remémorant avec ses compagnons moudjahidine, sa contribution dans les rangs de l'Armée de libération nationale et son dévouement pour l'Algérie, pays où il avait choisi de vivre au lendemain de l'indépendance, je présente à sa famille, ainsi qu'à ses proches en Algérie et en Argentine mes condoléances les plus attristées et mes sincères sentiments de compassion, priant le Tout-Puissant de les assister et de leur prêter patience et réconfort", a conclu le Président Tebboune.