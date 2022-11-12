اختتام مهرجان طلبة مدارس الفنون والمواهب الشابة

إحتضن المسرح الجهوي "عبد القادر علولة" بالباهية ولاية وهران، مراسم الاختتام الرسمي للطبعة الثامنة من "المهرجان الوطني لطلبة مدارس الفنون والمواهب الشابة" تحت شعار "نوفمبر بعيون فنية جديدة"، بعد غياب دام لسبع سنوات، وذلك بمشاركة أزيد من 100 طالب وشاب موهوب في فنون العرض من مختلف ولايات الوطن، يمثلون مختلف مدارس الفنون الجميلة، يتقدمها المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، إضافة إلى معاهد التكوين الموسيقى الجهوية وملحقاتها، وهذا وبحضور جمع من المثقفين والفنانين ومسؤولي مختلف المؤسسات الثقافية لوهران.

وحسب بيان للوزارة، فقد عرف حفل الإختتام وقوف الحاضرين دقيقة صمت ترحمًا على روح المرحوم "جمال لعروق" المدير السابق للمدرسة العليا للفنون الجميلة، تلتها تقديم عروض فنية متنوعة، موسيقية وغنائية ومسرحية وكوريغرافية، بالموازاة مع اقامة معرض على مستوى دار الثقافة "بلقاسم زدور ابراهيم" للوحات الفنية والجداريات المنجزة من طرف طلبة مدارس الفنون والمواهب الشابة أثناء فعاليات هذا المهرجان، لتنتهي بتكريم بعض الفنانين والإطارات ممن كانت لهم أيادي بيضاء في قطاع الثقافة والفنون تقديرًا لجهودهم.

وبعد إجتماع محافظة مهرجان طلبة مدارس الفنون والمواهب الشابة بوهران، اضاف نفس المصدر، تم الخروج بعدة توصيات لإثراء الطبعات المقبلة وإعطائها طابعًا آخر للرفع من مستواها، من بينها التنويع في المداخلات، الورشات والندوات، تنظيم تصفيات أولية جهوية لاختيار الطلبة المؤهلين للمشاركة في نهائيات المهرجان على أن تكون المشاركة في الفنون التشكيلية، الموسيقية والدرامية بكل أنواعها، فتح باب المشاركة للمواهب الشابة الحرة، تنظيم مسابقة فنية لاختيار أحسن الاعمال المنجزة وكذا السعي لإعتماد الفائزين والمتوجين لتمثيل الجزائر في المحافل الدولية القادمة بهذه المجالات.