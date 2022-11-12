مطلب لسن قانون يجرم الاعتداء على عمال التربية

اجتمع الامين العام الوطني للنقابة الجزائرية لعمال التربية محمد بلعمري وكل من نافع اخريب وامين بودارن اعضاء المكتب الوطني مع اعضاء الامانة الولائية لسات وهران وبعض منسقي الفروع النقابية من أجل توضيح بعض القضايا.

وعقد اللقاء، بمقر النقابة الجزائرية لعمال التربية لولاية وهران الكائن بمدرسة أم عمارة.

وحسب بيان النقابة، فقد تم دراسة عدد من القضايا، منها القانون الاساسي، اصلاح المنظومة التربوية

الوضع الاجتماعي المزري لعمال التربية.

كما ناقش المعنيون كيفية الاحتجاج يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 من أجل سن قانون يجرم الاعتداء على كل رجال ونساء قطاع التربية.