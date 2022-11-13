إيلون ماسك: "تويتر" سيتضمن مزايا جديدة

أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، السبت، أن موقع "تويتر" الذي استحوذ عليه في أواخر أكتوبر الماضي سيتضمن مزايا جديدة فيما يبدو.



وفي تغريدة على "تويتر"، اكتفى إيلون ماسك بنشر صور رمزية (إيموجي) لكل من وجه الروبوت وشاهد القبور، وأرفقهما بكلمة "قريبا".



ولم يدل ماسك بمزيد من التفاصيل عن الأمرين.



و بحسب العديد من المغردين، ربما يشير الملياردير الأميركي إلى أن "تويتر" سيأخذ قرار حاسما يتعلق بإزالة الحسابات الوهمية، وهي قضية كانت في صلب الخلافات بين ماسك وإدارة تويتر السابقة أثناء مفاوضات الاستحواذ.



ومنذ أن اشترى ماسك "تويتر"، أدخل سلسلة تغييرات على المنصة، أبرزها فرض رسوم 8 دولارات لقاء توثيق الحساب بالإشارة الزرقاء، وفوجئ المتابعين أن خيار التوثيق عبر الرسوم يواجه مشكلة تقنية، فيما ذهب البعض للتوقع بأن ماسك قد يتراجع عن هذه الخطوة.