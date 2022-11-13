أهم ما قاله جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية

نشط صباح اليوم الأحد، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي، ندوة صحفية بالمركز التقني لسيدي موسى وذلك للحديث عن قائمة الـ 24 لاعبا الذين تم استدعائهم تحسبا لوديتي مالي والسويد يومي السادس عشر والتاسع عشر من نوفمبر الجاري بملعب ميلود هدفي بوهران ومالمو السويدية، وهذا أهم ما تطرق اليه خلالها:

*أطالب الجماهير الجزائرية إحترام المنافسين، وعدم التصفير على النشيد الوطني للخصوم والأمر كذلك مطلوب حتى خلال بطولة " الشان".

**نحن من المنتخبات القليلة التي يستطيع مشجعوها ملء مدرجات الملعب في كل مباراة.

*صحيح أننا من أكبر الغائبين عن المونديال.

* تصريحات براهيمي بخصوص التحكيم مختلفة عن تصريحات سليماني لأنه عاش المباراة داخل الميدان

*شعيبي كان قادرا على تمثيل فرنسا لكنه اختار الجزائر.

* نجد صعوبات كثيرة في تواريخ الفيفا ولن أدخل كثيرا في التفاصيل.

*من المحزن أن يلعب رايس مبولحي ضمن دوري الدرجة الثانية السعودية لأن مستواه أفضل من ذلك بكثير.

*عريبي سيحظى بلعب بعض الوقت وسيلتحق من السويد مباشرة بالمنتخب المحلي في الإمارات

*مجيد بوقرة أخ وصديق وأنا أثق في عمله ومعه أنا متأكد بأنه اختار أفضل اللاعبين.

*آيت نوري غاب لأسباب خاصة و سيكون معنا في مارس في حالة ما اذا كان في مستوى جيد ولم يتعرض لإصابة.

*ريان آيت نوري قام بتغيير جنسيته الرياضية، منذ يومين فقط.

*أنا في خدمة بلدي، وبخصوص الانتقادات، أنا أرد في الوقت الذي أرى فيه أنه يجب أن أرد وأنا لا أهتم بذلك على العموم.

* اليوم لدينا صعوبات على مستوى القاطرة الهجومية ديلور مصاب مثلا وبغداد بدون منافسة بعد توقف البطولة القطرية، وسنرى ماذا يمكن لعريبي تقديمه.

*بخصوص كريم عريبي، لديه طريقة لعب تقريبا كبغداد بونجاح، كنت أود تواجده عندما كان ضمن صفوف نيم، تابعت مباراته في سطيف ضمن المنافسات الإفريقية.

*انتظرنا قدوم مهدي وسنرى أين سنوظفه، على كل شيء جيد بالنسبة لنا.

* بخصوص مهدي ليريس لديه مؤهلات كبيرة ولديه مشوار خاص نوعا ما، لعب لبعض الفرق كفيرونا واليوفي والآن في سامبدوريا، إنه لاعب متعدد المناصب، لديه ثقافة تكتيكية مميزة، سنرى كيف سيندمج، وسنرى أي منصب سيمكنه تقديم الإضافة فيه.

* الهدف من المواجهة الأولى أمام مالي هو منح اللاعبين أكثر وقت من اللعب والتطور أكثر، المباراة ستكون صعبة خاصة لبعض العناصر التي ستشارك أول مرة وكذلك بعض اللاعبين الذين لم يعتادو اللعب مع بعضهم البعض.

* في هذا النوع من المباريات حتما سنواجه بعض الصعوبات وهذا ما نبحث عنه من أجل التطور والخروج دائما بحلول.

*مواجهة السويد أمر جيد، لديه طريقة لعب مغايرة لنا، منتخب السويد يضم لاعبين ينشطون في مختلف الدوريات والفرق الكبرى.

* كنا نخطط منذ مدة لمواجهة مالي ونعلم لماذا اخترنا مالي، فريق قوي ونعرفه جيدا ولديه مستوى عالي وكان بإمكانهم الذهاب إلى المونديال.

*وصول المدرب بلماضي إلى قاعة الندوات بمركز سيدي موسى.