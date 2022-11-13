مباشر: الندوة الصحفية لبلماضي

يعقد صباح اليوم الأحد، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي، ندوة صحفية بالمركز التقني لسيدي موسى وذلك للحديث عن قائمة الـ 24 لاعبا الذين تم استدعائهم تحسبا لوديتي مالي والسويد يومي السادس عشر والتاسع عشر من نوفمبر الجاري بملعب ميلود هدفي بوهران ومالمو السويدية.

تفاصيل الندوة تتابعونها الآن عبر موقع " الخبر" .

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* نجد صعوبات كثيرة في تواريخ الفيفا ولن أدخل كثيرا في التفاصيل.

*من المحزن أن يلعب رايس مبولحي ضمن دوري الدرجة الثانية السعودية لأن مسستواه أفضل من ذلك بكثير.

*عريبي سيحظى بلعب بعض الوقت وسيلتحق من السويد مباشرة بالمنتخب المحلي في الإمارات

*مجيد بوقرة صديق وأخي وأنا أثق في عمله ومعه أنا متأكد بأنه إختار أفضل اللاعبين

*آيت نوري غاب لاسباب خاصة و سيكون معنا في مارس في حالة ما اذا كان في مستوى جيد ولم يتعرض لإصابة

*ريان آيت نوري قام بتغيير جنسيته الرياضية، منذ يومين فقط ولم يكن بوسعه أن يكون حاضرا معنا لأننا إستلمنا مؤخرا وثائق من الفيفا تِكد بأنه غيّر من جنسيته الرياضية.

*أنا في خدمة بلدي، وبخصوص الإنتقادات ، أنا أرد في الوقت الذي أرى فييه أنه يجب أن ينتقد وأنا لأ أهتم بذلك على العموم.

* اليوم لدينا صعوبات على مستوى القاطرة الهجومية ديلور مصاب مثلا وبغداد بدون منافسة بعد توقف البطولة القطرية، وسنرى ماذا يمكن لعريبي تقديمه.

*بخصوص كريم عريبي، لديه طريقة لعب تقريبا كبغداد بونجاح ، كنت أود تواجده عندما كان ضمن صفوف نيم، تابعت مباراته في سطيف ضمن المنافسات الإفريقية،

* إنتظرنا قدوم مهدي وسنرى أين سنوظفه، على كل شيء جيد بالنسبة لنا.

* بخصوص مهدي ليريس لديه مؤهلات كبيرة ولديه مشوار خاص نوعا ما ، لعب لبعض الفرق كفيرونا واليوفي والآن في سامبدوريا ، إنه لاعب متعدد المناصب ، لديه ثقافة تكتيكية مميزة ، سنرى كيف سيندمج ، وسنرى أي منصب سيمكنه تقديم الإضافة فيه.

* الهدف من المواجهة الأولى أمام مالي هو منح اللاعبين أكثر وقت من اللعب والتطور أكثر، مباراة سستكون صعبة خاصة لبعض العناصر التي سستشارك أول مرة وكذلك بعض اللاعبين الذين لم يعتادوا اللعب مع بعضهم البعض.

* في هذا النوع من المباريات حتما سنواجه بعض الصعوبات وهذا ما نبحث عنه من أجل التطور والخروج دئاما بحلول

* مواجهة السويد أمام جيد، لديه طريقة لعب مغايرة لنا، منتخب السويد يضم لاعبين ينشطون في مختلف الدوريات والفرق الكبرى

*المباراتين ضد مالي وأخرى أمام السويد، كنا نخطط منذ مدة لمواجهة مالي ونعلم لماذا إختارنا مالي، فريق قوي ونعرفه جيدا ولديه مستوى عالي وكان بإمكانهم الذهاب إلى المونديال

* وصول المدرب بلماضي إلى قاعة الندوات بمركز سيدي موسى.