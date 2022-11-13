النعامة: توقيف شبكة تنشط في الهجرة غير الشرعية

تمكنت أمس الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية النعامة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بتسهيل عبور المهاجرين من وإلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وقد أسفرت العملية عن توقيف ثمانية أشخاص من بينهم ثلاث رعايا من جنسية أجنبية، وحجز أربع مركبات سياحية تستعمل في تهريب المهاجرين، فضلا عن سبعة هواتف نقالة ومبلغ مالي.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أنجز ملف قضائي أحيل بموجبه المشتبه فيهم على نيابة الاختصاص عن تهمة جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود بتسهيل دخولهم من وإلى التراب الوطني بصفة غير قانونية.