Le stage de préparation de l’équipe nationale de football débutera demain au centre technique de Sidi Moussa en prévision de deux matchs amicaux contre le Mali et la Suède.

Il est prévu que les éléments nationaux rejoignent, qu’après la fin de leurs engagements avec leurs clubs, comme le duo Niçois Attal et Boudaoui, ainsi que Riyad Mahrez, Said Benrahma et Adam Zorqane, tandis que Smail Bennacer et Adam Ounas, auront deux matchs à jouer au Milan AC et Lille.