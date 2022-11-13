قسنطينة : حجز50 بندقية صيد بحري

تمكنت مصالح الضبطية القضائية التابعة للفرقة الجنائية بأمن ولاية قسنطينة من حجز 50 بندقية صيد بحري مفككة، حسب ما علم الأحد من خلية الاتصال والإعلام بذات السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر ، أن حيثيات القضية تعود لاستلام الضبطية القضائية لكمية تقدر بـ 50 بندقية صيد بحري مفككة وتوقيف خمسة (5) أشخاص تم توقيفهم تتراوح أعمارهم بين 18 و58 سنة كانوا على متن شاحنة بحاجز مراقبة لفرقة تابعة لأقسام الجمارك على الطريق السيار شرق-غرب.

وأضاف أن التحقيق في القضية مكن قوات الشرطة من تحديد هوية صاحبي هذه المحجوزات، اللذين ينحدران من ولاية ساحلية شرقية، مشيرا إلى أنه بعد إذن من النيابة تم تمديد الاختصاص لمكان تواجدهما وتوقيفهما، ثم تحويلهما إلى مقر أمن الولاية لاستكمال التحقيق ليتبين أن الكمية المحجوزة كانت في طريقها إلى ولاية بوسط البلاد.