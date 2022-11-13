المعرض العربي للمؤسسات الصغيرة يفتح آفاقا واعدة

أكد متعاملون اقتصاديون جزائريون وعرب، اليوم الأحد،أهمية المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنظم بالجزائر من حيث أنه يبعث بإشارة "قوية" مفادها أن الجزائر أصبحت بمثابة وجهة جديدة للاستثمارات الاجنبية.

وأبرز المشاركون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه التظاهرة الاقتصادية التي تنظمها وزارة التجارة بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية هي فرصة لبحث إمكانيات الاستثمار في الجزائر وإقامة شراكات، داعين الى مزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء العربي من خلال تحسين أطر التحفيز والمرافقة التنظيمية والمالية.

و بهذا الخصوص،أكد خضراوي شمس الدين، الرئيس المدير العام لشركة "جاكتس كلوب" للالبسة الجاهزة، فرع مجمع جيتاكس العمومي للنسيج، أن المؤتمر يعد فرصة للبحث عن مؤسسات مناولة وطنية "لكي نتزود لديها بالمنتجات التي تحتاجها مؤسساتنا".

وأضاف ذات المسؤول ان "جاكتس كلوب" وقعت مؤخرا على عدة اتفاقيات استيراد و تصدير مع مؤسسات تونسية، علاوة على اتفاقية اخرى في مجال التكوين مع المعهد التونسي للنسيج. من جهته،نوه علي باي ناصري، رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، بالحركية "الكبيرة" التي تشهدها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الأخيرة في الجزائر،بفضل دعم الدولة والاليات المتعددة التي وضعتها لحاملي المشاريع و كذلك رفع العراقيل و اتخاذ إجراءات ملموسة لتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني وحمايته.

وأكد ناصري، بخصوص المؤتمر,أنه يعطي "رسالة قوية بكون الجزائر صارت بمثابة وجهة جديدة للاستثمارات الأجنبية العربية و الافريقية خاصة وعلى كونها فضاء جاذب للشراكات المنتجة والمثمرة وتعكس إرادة الجزائر في تطوير نشاط التصدير".

للإشارة تشارك نحو 400 مؤسسة جزائرية وعربية وافريقية في المعرض المقام بالتوازي مع المؤتمر والتي تمثل عددا متنوعا من القطاعات لاسيما الصناعات الميكانيكية والاتصالات والخدمات المالية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات و اللوجيستيك و الصناعة الغذائية.