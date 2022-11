Conférence de presse de Belmadi

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a tenu ce diamnche une conférence de presse au centre technique de Sidi Moussa durant laquelle il a évoqué la liste des 24 joueurs convoqués en prévision des matchs amicaux face au Mali et à la Suède les 16 et 19 novembre à Oran et Malmö.



Les principaux points abordés par Belmadi ont été:

* Je demande aux supporters algériens de respecter les adversaires lors des prochains matchs amicaux mais aussi lors du CHAN.



* Nous sommes l’une des rares équipes dont les fans peuvent remplir le stade à chaque match.



*Je sais que nous sommes parmi les grands absents de la Coupe du monde.



* Les remarques de Brahimi concernant l’arbitrage sont différentes de celles de Slimani parce qu’il a vécu la rencontre sur le terrain.



* Chaibi aurait pu représenter la France mais il a choisi l’Algérie



* Les dates de la FIFA nous posent de nombreuses difficultés mais je n’entrerai pas dans les détails.



* C’est dommage que Rais M’bolhi joue en deuxième division saoudienne parce que son niveau est bien meilleur.

* Aribi jouera un certain temps et rejoindra directement l’équipe A’ aux Émirats depuis la Suède.

* Madjid Bouguerra est un frère et un ami en qui j’ai confiance en son travail, je suis sûr qu’il a choisi les meilleurs joueurs.

* Ait Nouri est absent pour raisons personnelles et sera avec nous en mars s’il est à un bon niveau et n’a pas subi de blessure.

* Ryan Ait Nouri a changé de citoyenneté sportive il y a deux jours.

* Je suis au service de mon pays, et en ce qui concerne les critiques, je réponds à un moment où je pense que je dois répondre et en général je n’y prête pas attention.

* Aujourd’hui nous avons des difficultés au niveau de l’attaque, Delort est blessé et Baghdad sans compétition après l’arrêt du championnat qatari, on verra ce qu’Aribi peut offrir.

* En ce qui concerne Karim Aribi, sa technique ressemble a celle de Baghdad Bounedjah, je voulais qu’il soit parmi nous lorsqu’il était à Nimes, j’ai suivi son match à Sétif dans les compétitions africaines.

* Nous avons attendu la venue de Mehdi, on verra ou on le placera, il est en tout cas bon pour nous.

* En ce qui concerne Mehdi Léris il a de grandes capacités et un parcours assez spécial, il a joué pour certaines équipes comme Vérone, la Juve et maintenant à Sampdoria, c’est un joueur polyvalent, il a une tactique distincte, nous verrons comment il s’intègrera et dans quelle poste il peut apporter un plus.

* Le but du premier match contre le Mali est de donner aux joueurs plus de temps de jeu et de développer davantage, le match sera particulièrement difficile pour certains éléments qui feront leurs débuts ainsi que pour certains joueurs qui ne sont pas habitués à jouer les uns avec les autres.

* Dans ce type de match, nous aurons inévitablement quelques difficultés et c’est ce que nous recherchons afin de développer et toujours sortir avec des solutions.

* Le match face à la Suède est une bonne chose, ils ont un jeu différent du notre, l’équipe suédoise comprend des joueurs actifs dans diverses ligues et équipes majeures.

* Nous planifions depuis un certain temps de faire face au Mali parce que c’est une équipe forte, que nous connaissons bien et qui à un très haut niveau, ils auraient pu aller en Coupe du monde.